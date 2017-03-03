Главный тренер и футболист «Депортиво» навестили Торреса в больнице

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель и полузащитник Бергантиньос Алекс, после столкновения с которым во время матча Фернандо Торрес потерял сознание, навестили нападающего «Атлетико» в больнице, сообщают испанские СМИ.
«На поле я молился, чтобы Фернандо пришёл в сознание как можно скорее. Мы столкнулись головами, он не ожидал этого. К счастью, всё обошлось. Я продолжил играть, потому что так было надо, но в такие моменты ты уже не думаешь об игре. Как бы то ни было, такие вещи случаются. Главное, с ним всё в порядке», — сказал Бергантиньос.
Видео случившегося можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.