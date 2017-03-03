Бонуччи: мы с Аллегри уладили конфликт, встретившись лицом к лицу

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что его конфликт с наставником туринцев Массимилиано Аллегри остался в прошлом. 29-летний футболист позволил себе оскорбления в адрес Аллегри в ходе матча чемпионата Италии с «Палермо» (4:1), после чего решением тренера был оставлен вне заявки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).
«Мы встретились лицом к лицу с Аллегри и уладили ситуацию. Теперь всё ещё лучше, чем было раньше. Из всего негативного нужно выносить позитив.
На следующее утро после нашего конфликта я был обеспокоен случившимся, то же чувствовал и тренер. Важно понимать, что все его решения направлены на благо команды.
Из-за ситуации с Аллегри я на следующей неделе буду платить за ужин всей команды», — цитирует Бонуччи Football Italia.