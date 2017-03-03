Симеоне: Атлетико» по итогам сезона ближе к третьему, чем к четвёртому месту

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал положение своей команды после выездного матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво». Подопечные аргентинского специалиста сумели поразить ворота галисийской команды лишь один раз и завершили матч вничью.
«Атлетико» сейчас по итогам сезона ближе к третьему, чем к четвёртому месту. Мы должны быть реалистами. Гол соперника сыграл с нами злую шутку, а ему позволил набрать обороты. В этой игре мы могли как победить, так и проиграть», — приводит слова Симеоне Marca.
В данный момент «Атлетико» с 46 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.