Рибери считает, что «Бавария» в этом сезоне может выиграть три турнира

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери считает, что команда в нынешнем сезоне вполне может одержать победу в розыгрышах чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. Французский футболист уверен, что для этого у подопечных Карло Анчелотти есть все предпосылки.
«У нас достойная команда и много сильных игроков. Кроме того, у нас есть тренер, который отлично справляется со своими обязанностями. У меня сейчас такие же ощущения, как в сезоне-2012/13. «Бавария» в соответствующем состоянии, в команде почти нет травмированных, и все игроки настроены решительно. Если мы будем играть так же, как с «Арсеналом» или с «Шальке-04» в первом тайме, то впереди нас ждут три очень приятных месяца», — цитирует Рибери Bild.
В сезоне-2012/13 «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса одержала победу на всех трёх турнирах.