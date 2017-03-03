Гвардиола рассказал, что необходимо, чтобы быть тренером «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», рассказал, что необходимо для работы на посту наставника каталонской команды. Гвардиола сказал это после того, как нынешний рулевой сине-гранатовых Луис Энрике объявил о своём решении не продлевать контракт с испанским грандом по окончании текущего сезона.
«Для того чтобы быть тренером «Барселоны», ты всегда должен делать то, что считаешь правильным, мало слушать других и принимать непопулярные решения», — приводит слова испанского специалиста AS.