Фанаты «Боруссии» Д угрожают Ватцке смертью, делом занимается полиция

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке получил от радикально настроенных болельщиков клуба угрозы относительно расправы над ним, сообщает интернет-издание Sport1.
В Интернете ультрас выложили фотографии со следующими словами: «Скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля».
На это тут же отреагировала полиция и начала заниматься делом.
После недавних событий, связанных с нападением болельщиков «Боруссии» на поклонников «РБ Лейпциг», Ватцке раскритиковал поведение фанатов, сказав, что сам с ними не имеет ничего общего.