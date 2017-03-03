Луис Суарес: игроки «Барселоны» приняли решение Луиса Энрике без проблем

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как он и его одноклубники восприняли решение главного тренера команды Луиса Энрике об уходе из клуба по окончании сезона. Уругвайский футболист подчеркнул, что все отнеслись к решению с пониманием.
«На самом деле мы были немного удивлены, поскольку его слова стали для нас неожиданностью. Но игроки «Барселоны» приняли решение Луиса Энрике без проблем. Надо относиться к решению с уважением. Оно понятно, если принять во внимание многое, что произошло. Работа тренера очень сложна. Ему также нужно наслаждаться семейной жизнью, ведь он и отец», — цитирует Суареса Onda Cero.