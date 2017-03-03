Фёллер не думает, что «Байеру» нужно избавляться от многих игроков

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер считает, что клубу нет необходимости выставлять на трансфер многих игроков, даже если задача сезона не будет выполнена. «Байер» стремится по итогам чемпионата Германии завоевать право выступления на международных турнирах.
«Почему «Байер» должен избавляться от своих игроков? Наоборот. Да, если цель не будет достигнута, то вина футболистов в этом будет велика. Однако они же могут в следующем сезоне исправить ошибки», — приводит слова бывшего нападающего сборной ФРГ Kölner Stadt-Anzeiger.
По итогам 22 туров чемпионата Германии команда Роджера Шмидта заработала 30 очков и занимает 8-е место с турнирной таблице.