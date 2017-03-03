Экс-игрок «Барселоны»: Энрике после своего решения потеряет авторитет у игроков

Бывший полузащитник «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» 1960 года Луис Суарес прокомментировал решение главного тренера команды Луиса Энрике. Наставник сине-гранатовых решил покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.
«Очевидно, что Луис Энрике после своего решения потеряет авторитет у игроков «Барселоны». Ведь они будут знать, что у них тренер, с которым они работают временно. Наставник команды всегда должен пользоваться максимальным авторитетом и нести самую высокую ответственность за результаты. А в этом случае у Луиса Энрике уже ничего нет», — приводит слова Суареса Cadena Ser.