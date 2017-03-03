Рибери исключил возможность перехода из «Баварии» после 2018 года

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери исключил возможность перехода в другой клуб после окончания контракта с немецким грандом летом 2018 года. Ранее французский футболист говорил, что может в конце карьеры выступать в одном из клубов MLS.
«Я буду выступать только в «Баварии» и ни в каком другом клубе. Здесь мой клуб и мой дом. По окончании карьеры я также останусь жить в Мюнхене. Это уже твёрдо решено», — цитирует Рибери Bild.
Ранее приводились слова Рибери о том, что он в нынешнем сезоне верит в победу своей команды в чемпионате Германии, Кубке страны и в Лиге чемпионов.