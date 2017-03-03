Венгер: я специалист по мазохизму

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил профессию футбольного тренера с работой священника, отметив плюсы и минусы своей деятельности. Недавно французский специалист отверг щедрое предложение из Китая с зарплатой около £ 30 млн в год и сказал, что не планирует возглавлять «Барселону».
«Когда ты получаешь 90 процентов раздражения и лишь 10 процентов удовлетворения, всё равно приходится жертвовать всем в жизни. Нужно быть к этому готовым. Тренер — как священник, только футбольный священник. Я специалист по мазохизму. Я верю, что эта работа позволила мне выйти на новый уровень как человеку. На этой работе я научился видеть в людях их лучшие качества. Это прекрасно.
Это требовательная профессия, но при этом и интересная, если не боишься вызова и воспринимаешь реальность объективно. Ты должен понимать, что нужно сделать, чтобы быть ещё лучше», — цитирует Венгера The Telegraph.