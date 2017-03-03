Конте получил приз London Football Awards 2017 как лучший тренер Лондона

За почётную награду также боролись: Славиша Йоканович («Фулхэм»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Нил Харрис («Миллуолл»).
Под руководством Антонио Конте «Челси» в 26 матчах АПЛ одержал 20 побед, 3 раза сыграл вничью и столько же проиграл. Лондонцы лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
На мероприятии также чествовали недавно завершившего карьеру Фрэнка Лэмпарда. Лучший голеадор «синих» получил награду за выдающийся вклад в развитие футбола. Он забил 211 мячей за «Челси» и выиграл все крупные клубные трофеи.