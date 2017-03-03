Представители «МЮ» заранее обеспечат безопасность своих болельщиков в Ростове

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» рассказала корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину о том, как клуб планирует обеспечить безопасность своих болельщиков во время матча Лиги Европы с «Ростовом». После беспорядков на Евро-2016 в Марселе между российскими и английскими болельщиками остаются очень напряжённые отношения.
«Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать все нюансы. Для обеспечения безопасности наших болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.
Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков. Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита», — сказали в пресс-службе «Манчестер Юнайтед».