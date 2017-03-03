Работников скорой обучат английскому для работы с гостями КК-2017 и ЧМ-2018

Столичная служба скорой помощи продолжает подготовку к Кубку конфедераций — 2017 и чемпионату мира по футболу — 2018. Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским.
Более 200 сотрудников столичной скорой помощи получат новую униформу к Кубку конфедераций — 2017. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой помощи добавят необычный для столичных медиков головной убор — бейсболку.
«Всего во время Кубка конфедераций в Москве будет задействовано более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона «Спартак», маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды», — говорится на официальном сайте столичной мэрии.