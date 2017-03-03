Отец Неймара раскритиковал судей после грубой игры против Ф. Торреса

Отец нападающего «Барселоны» Неймара прокомментировал эпизод с травмой головы форварда мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса, которую он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1). В одном из эпизодов игры против Торреса очень грубо сыграл полузащитник галисийцев Бергантиньос Алекс. Торрес ударился головой об землю, на несколько минут потерял сознание, после чего его отвезли в больницу. Отец Неймара при этом вспомнил четвертьфинальный матч чемпионата мира 2014 года между сборными Бразилии и Колумбии, когда защитник соперника Хуан Суньига нанёс травму Неймару. В результате игрок «Барселоны» на некоторое время выбыл из строя.
«Эта сцена произвела сильное впечатление. Как вы знаете, мой сын также был жертвой грубой игры. С тех пор задаюсь вопросом о том, до каких пор судьи будут позволять грубость. Сколько игроков ещё должны пострадать, чтобы этому настал конец? Желаю скорейшего выздоровления тебе, Торрес», — написал отец Неймара в «Инстаграме».