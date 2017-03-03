Чигринский из-за травмы пропустит от четырёх до шести недель

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков. Чигринский получил травму в начале матча Кубка Греции против «Платаниаса». Из-за повреждения игрок покинул поле уже на 5-й минуте.
«Несколько дней назад я поздравлял Диму Чигринского с дебютным голом в футболке АЕК, а вчера в четвертьфинале Кубка Греции Дима сломал руку. Сегодня ему сделали непростую операцию, которая длилась около трёх часов. Сроки восстановления от 4 до 6 недель.
Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис, я жду тебя снова на поле, ты – эталон украинского футбола», – написал Панков в «Инстаграме».