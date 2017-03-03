Наставник «Реала Сосьедад» Сакристан не думает о работе в «Барселоне»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан не думает о работе у руля «Барселоны». Сакристан сказал об этом после того, как наставник сине-гранатовых Луис Энрике заявил о решении покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.
«Моя цель в том, чтобы продолжить свою работу в «Реале Сосьедад» и добиться успехов. Хочу остаться в этом клубе достаточно долгое время. Больше сказанного ничего нет и быть не может», — приводит слова наставника баскского клуба испанское интернет-издание Sport.