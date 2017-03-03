Луис Суарес: никогда не переставали верить, что «Барселона» выиграет Примеру

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что он и его партнёры по команде всегда верили в то, что могут выиграть чемпионат Испании. После последних неудач мадридского «Реала» осуществление задачи сине-гранатовых стало выглядеть более реалистичным.
«Мы никогда не переставали верить, что «Барселона» выиграет Примеру, и не опускали руки. Были люди, утверждавшие, что в «Барселоне» уже смирились с поражением в национальном первенстве. Мы всегда считали возможным выиграть чемпионат, а теперь ещё и зависим от собственных результатов. Какими бы сложными ни были предстоящие матчи», — цитирует Суареса Onda Cero.
По итогам 25 туров «Барселона» с 57 очками возглавляет Примеру, опережая «Реал» на 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе.