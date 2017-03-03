Экс-тренер «Реала»: Зидан – человек Переса, и здесь имидж очень важен

Бывший главный тренер «Кастилии» (резервная команда «Реала») Альберто Торил поделился мнением о перспективах наставника «сливочных» Зинедина Зидана. Торила спросили, не выглядит ли странным то обстоятельство, что французский специалист был назначен на свой нынешний пост сразу после того, как возглавлял «Кастилию».
«Конечно, сложно себе представить, чтобы тренеру «кантеры» сразу же доверили такую команду, как «Реал». Зидан – человек президента клуба Флорентино Переса, и здесь имидж очень важен. Зидан был приобретением Переса», — приводит слова Торила Marca.