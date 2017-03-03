Аугенталер: игроки «Баварии» уже полностью освоили идеи Анчелотти

Бывший футболист «Баварии» и сборной ФРГ Клаус Аугенталер проанализировал игру мюнхенцев в последних матчах и выразил мнение, что футболисты уже без проблем реализуют тактические концепции своего главного тренера Карло Анчелотти.
«Когда я обращаю внимание на последние игры «Баварии», то могу сказать, что игроки уже полностью освоили идеи Анчелотти. То, что показала «Бавария» в матче с «Шальке-04», можно назвать безошибочной игрой. Команда осуществляла большое давление на соперника и отлично создавала голевые моменты. Теперь можно уже сказать, что преимущество «Баварии» последних лет над остальными командами Бундеслиги вновь ощущается», — цитирует Аугенталера tz.
«Бавария» встретилась с «Шальке-04» в четвертьфинальном матче Кубка Германии и одержала уверенную победу со счётом 3:0.