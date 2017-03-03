Колобков сказал, что хулиганы не попадут на стадионы чемпионата мира — 2018

Министр спорта Павел Колобков высказал мнение по поводу фильма BBC о российских болельщиках, где утверждается, что российские фанаты собираются отомстить англичанам за беспорядки на Евро-2016 в Марселе.
«Тут совершенно очевидно, что это очередной недобросовестный фильм, в котором приняли участие непонятные затемнённые лица. Но наши болельщики не такие… Оставим такие фильмы на совести тех людей, которые их снимают и показывают на крупных центральных каналах», — цитирует Колобкова Rambler News Service.
Колобков выразил уверенность, что на стадионы ЧМ-2018 не пройдут хулиганы, которые лишены права посещения спортивных соревнований в соответствии с законом.