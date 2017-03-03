Озил: решение о перехода из «Реала» в «Арсенал» было самым трудным в моей жизни

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своей автобиографии «Магия игры» отметил, что лично звонил Арсену Венгеру, прежде чем перейти в лондонский клуб. Немецкий хавбек был вынужден покинуть «Реал», за который играл тогда, из-за конфликта с главным тренером.
«Я попал в немилость к главному тренеру, хотя не сделал ничего плохого. Место в основном составе мне никто не гарантировал и нужно было действовать. Это было важно для моей карьеры. Тогда я позвонил Венгеру.
«Мистер Венгер, я обещал связаться с вами, если будет существовать вероятность того, что я буду искать другой клуб. Теперь такая возможность есть», — сказал я.
На самом деле мой переход из «Реала» в «Арсенал» был самым трудным решением в жизни, но я хотел играть. Мудрые слова Венгера убедили меня, что он действительно хочет видеть меня в команде», — написал Озил, слова которого приводит Mirror.