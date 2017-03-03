Хавбек «Астон Виллы» Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра

Полузащитник «Астон Виллы» Леандро Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра в матче 34-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» (1:0). Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
На 94-й минуте Бакуна, будучи несогласным с решением бокового арбитра, толкнул его. Главный судья Эндрю Мэдли тут же показал ему красную карточку.
На заседании контрольно-дисциплинарной комиссии было принято решение дисквалифицировать 25-летнего футболиста за агрессивное поведение на шесть матчей.
Видео данного эпизода можно посмотреть в "Твиттере".