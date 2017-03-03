Классон: для меня российский чемпионат пока terra incognita

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 18-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 5 марта, начало — в 16:30 мск.
«Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Всё это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что «Спартак» лидирует, да ещё и с серьёзным отрывом, говорит само за себя.
Значит, эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряжённый матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха», — цитирует Классона пресс-служба «быков».
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