«Шапекоэнсе» расстался с игроком, не летевшим с командой в день авиакатастрофы

Руководство «Шапекоэнсе» приняло решение расстаться с 29-летним аргентинским нападающим Алехандро Мартинуччио за его поведение.
Мартинуччио не был в составе делегации команды, которая летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ». Игрок был недоволен тем, что не принял участия в товарищеском матче с «Атлетико Минейро», и не стал скрывать недовольство. Он отметил в своём «твиттере», что был готов к игре на все 100%.
«Он говорит, что был полностью готов? Но он на самом деле был не в том состоянии, о чём сообщил врачам клуба. Такое поведение не имеет ничего общего с тем, что принято в «Шапекоэнсе». Он должен был прийти в раздевалку и обнять своих одноклубников. Мартинуччио просто показал, что не чувствует связи с нашими проектами», — цитирует представителя бразильского клуба испанское интернет-издание Sport.
Южноамериканский Кубок должен был быть разыгран между «Шапекоэнсе» и «Атлетико Насьоналем», но игра не состоялась, поскольку 29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето.