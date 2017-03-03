«Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия

«Краснодар» в преддверии домашнего матча 18-го тура РФПЛ поблагодарил за благоразумное поведение на прошлых выездных встречах в Краснодаре фанатов «Спартака», которые вновь смогут пройти на гостевой сектор бесплатно, а также призвал и дальше соблюдать порядок на арене краснодарской команды.
«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит фанатов столичного «Спартака», присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!» — говорится на официальном сайте «быков».
Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 5 марта.