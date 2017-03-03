Наставник сборной Северной Ирландии О’Нил может возглавить «Лестер»

Руководство «Лестер Сити» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Клаудио Раньери. Очередным кандидатом стал Майкл О’Нил, который руководит сборной Северной Ирландии. Об этом сообщает Daily Mail.
Представители «Лестера» уже контактировали с 47-летним специалистом, но окончательное решение пока не принято. Под руководством О’Нила североирландцы впервые в истории пробились на чемпионат Европы 2016 года.
Пока же обязанности главного тренера «Лестера» исполняет Крэйг Шекспир, который также является кандидатом на вакантную должность.