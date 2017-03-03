Игнатьев: в РФПЛ на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что Премьер-Лига развивается в плане организации, судейских вопросов, а также стала больше уделять внимание поведению болельщиков.
«Считаю, что с точки зрения организации мы сделали шаг вперёд. Постепенно убирают всё то, что мешает развитию нашего футбола. Например, ситуация с полями. На раскисшем поле месить грязь уже никто не будет. Игры на полях, на которых играть невозможно, будут перенесены с этих полей. Примеры уже были. Судейский вопрос тоже решается. Пришла совсем другая когорта людей. С другим менталитетом. Они ужесточили требования. И стало меньше, скажем так, предсказуемых ошибок.
Стали наконец-то больше обращать внимание на поведение болельщиков. Ведь на носу Кубок конфедераций, а затем и чемпионат мира, которые, как известно, пройдут в России. В последнее время навели определённый порядок. И это правильно. Тот же самый ВОБ вывели из состава РФС, убрали у них все льготы. Арены оснащены камерами. Здесь надо и дальше наводить порядок, поскольку всё это создаёт очень нездоровый интерес. И не только в отечественном футбольном хозяйстве, но во всём мире», — цитируют Игнатьева «Аргументы недели».