Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» будет судить С. Иванов

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 26-го тура ФНЛ, которые пройдут 12 марта. Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» будет обслуживать арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов, сообщает официальный сайт лиги. Ему будут помогать Андрей Филипкин (Екатеринбург) и Игорь Князев (Курск).
Отметим, что Иванов в нынешнем сезоне получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). После этого «Спартак» обратился в департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров во главе с Ивановым и попросил применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч Премьер-Лиги до конца сезона-2016/17. После некоторого перерыва Иванов был привлечён к обслуживанию матчей ФНЛ.