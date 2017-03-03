«Томь» погасила долги по налогам и начала выплаты задолженности по зарплате

«Томь» погасила задолженность по налогам и начала выплаты по заработной плате. Об этом сегодня сообщил гендиректор клуба Руслан Киселёв.
Ранее из-за финансовых проблем команду покинули ряд ведущих футболистов, которые расторгли контракты с клубом из-за многомесячных долгов по зарплате. Также клуб задолжал по налогам: общий размер задолженности – 460 млн рублей.
«По налогам – да, оплатили, это позволяет нам вернуть здание из-под ареста. Начались выплаты по зарплатам», – цитирует Киселёва «РИА Томск».
Ранее сообщалось, что спонсорские средства предназначались в первую очередь на погашение долгов по зарплате и налогам. Благодаря этим деньгам клуб также хотел сохранить административное здание, которое планировалось выставить на торги в счёт уплаты долгов по налогам.