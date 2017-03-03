О. Иванов: переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что в настоящее время грозненский клуб не ведёт переговоров о продлении соглашения. Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2017 года.
«Переговоров с «Тереком» о продлении моего контракта пока нет. Гарантий никаких не давали, а зачем? Другие предложения не рассматриваю, нужно доиграть вторую часть чемпионата», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее в СМИ сообщалось, что к Иванову проявляют интерес турецкий «Трабзонспор», а также клубы из России, ОАЭ и США. В текущем сезоне хавбек провёл в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч.