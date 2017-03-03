Роналду может пропустить выездной матч с «Эйбаром»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду провёл утреннюю тренировку вне общей группы. Как сообщает AS, португальский футболист занимался вместе с клубным физиотерапевтом, что ставит под сомнение участие 31-летнего игрока в предстоящем выездом матче с «Эйбаром». Рафаэль Варан и Фабиу Коэнтрау также работали по индивидуальной программе.
Встреча 26-го тура чемпионата Испании состоится 4 марта, начало игры — в 18:15 по московскому времени. В текущем сезоне Роналду провёл в Примере 20 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 6 голевых передач.