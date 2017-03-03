Созин: ЦСКА тихо и спокойно готовится к матчу, «Зенит» живёт в другом измерении

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал об ожиданиях перед матчем ЦСКА и «Зенита». Встреча состоится 4 марта в рамках 18-го тура Премьер-Лиги.
«Нельзя предугадать, как пойдёт игра. Можно было бы делать какие-то прогнозы, если б у руля ЦСКА оставался Слуцкий. Но ко второй части сезона команду готовил новый тренер. Вроде все в клубе довольны методами Гончаренко, но как всё будет на деле – вопрос.
Что касается «Зенита», то мелочей в футболе не бывает. Все эти заявления агентов, ссоры игроков с тренером, незначительные нарушения правил дорожного движения лидером команды… Вокруг сине-бело-голубых очень много околофутбольных новостей. А вот новостей футбольных, напротив, очень мало. Возможно, это политика медиараскрутки команды, и она имеет право на жизнь. Но мне больше нравится, как готовится ЦСКА: тихо, спокойно, без истерик. «Зенит» же живёт в немного другом измерении.
Для них чем больше скандалов, тем лучше. Говорят о том, что если «Зенит» проиграет в следующем матче, то Луческу снимут. Конечно, это слухи. Но слух на пустом месте никогда не рождается. Как это скажется на команде? Пойдут ли игроки вперёд за своего тренера? Докажут, что они одна семья? По составу и финансовой составляющей «Зенит» — явный фаворит. Но это преимущество нивелируется подходом к делу.
Для обеих команд матч очень принципиален, потому не решусь поставить на победу кого-либо. Думаю, что будет результативная ничья», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.