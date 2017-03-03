Побегалов: «Шинник» постарается побороться за «стыки»

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов рассказал о подготовке команды к весенней части Футбольной национальной лиги.
«Насколько команда готова к весенней части ФНЛ, наверное, дадут ответы первые туры. Но по сравнению с прошлым годом нам удалось провести два сбора на «земле». Это очень важно. И считаю, что провели более качественную подготовку. Хотя результат Кубка ФНЛ был не совсем удачным, но мы преследовали другие цели — подготовка к возобновлению первенства.
Финансовое положение влияет, конечно. Но ребята все профессионалы. И вне зависимости от долгов всегда выходят на поле «заряженными» на борьбу. Никаких колебаний настроений нет. Надеюсь, что стабилизация состава скажется положительно. В прошлые годы мы теряли по 4-5 футболистов. Это сказывалось и на качестве игры, и количественно. Я с содроганием сердца вспоминаю, когда мы начинали сезон с 12 игроками. Сейчас это, славу богу, невозможно. Да, есть потеря — Влад Сиротов. Жалко было его терять, когда он прошёл всю подготовку, но это реалии трансферного рынка.
Задача на оставшуюся часть первенства? Ясно, что задача удержаться на тех позициях, на которых мы находимся, и постараться побороться за «стыки», — цитирует Побегалова Sport76.
После 24 туров «Шинник» занимает в турнирной таблице ФНЛ седьмое место.