«Чемпионат» открыл подраздел о китайском футболе

К старту нового сезона в Китае «Чемпионат» открывает специальный подраздел о китайском футболе.
В новостной ленте вас ждут интересные новости, в ленте статей — увлекательные материалы.
Пользователи «Чемпионата» также смогут ознакомиться с подробной статистикой китайского чемпионата: результаты матчей, турнирная таблица, статистика игроков и многое другое будет доступно для ознакомления сразу после окончания первого матча тура.
Новый сезон чемпионата Китая открылся матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин».