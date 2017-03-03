Клопп: я не клоун, я не всегда смеюсь как сумасшедший

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится 4 марта.
«Я не могу сказать слишком много об «Арсенале». Сейчас мы находимся в середине сезона, постараемся в субботу добиться хорошего результата. В преддверии матча я полон оптимизма на 100%.
Проблемы «Ливерпуля»? В нынешнем сезоне у нас уже были плохие моменты. Нам не хватало согласованности, и игнорировать это мы не можем. Я не клоун, я не всегда смеюсь как сумасшедший. Моя работа состоит в том, чтобы вселить в игроков уверенность.
То, что мы играем на «Энфилде», добавляет нам преимущества. Это наш стадион, последняя игра здесь была фантастической. Мы хотим вновь испытать эти чувства», — цитирует Клоппа Mirror.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» начнётся в 20:30 мск.