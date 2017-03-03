ЦСКА представил проморолик к матчу 18-го тура РФПЛ с «Зенитом»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Суперконкурсы с призами!
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
17:06
Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
16:10
«Чемпионат» открыл подраздел о китайском футболе
15:55
А. Кержаков и Кокорин полетели с «Зенитом» на матч 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
14:34
О. Иванов: переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали
14:30
Возвращение РФПЛ с призовым фондом 100 000 рублей!
22:12
Черчесов об инциденте с Кокориным: такие вещи нас не устраивают
02:30
Видео: Фернандо Торрес потерял сознание во время матча «Депортиво» — «Атлетико»
01:45
Вергара: фотография Кокорина в футболке с Эскобаром — это большая глупость
20:11
Роналду на глазах у полицейских проехал на красный свет
18:40
Мутко: да при чём тут комитет по этике? Кокорин же не в футболе это сделал
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
ЦСКА представил проморолик к матчу 18-го тура РФПЛ с «Зенитом»
3 марта 2017, пятница. 16:32.
Футбол
ЦСКА представил проморолик к центральному матчу 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча непримиримых соперников состоится 4 марта.
«Чемпионат» проведёт текстовую
онлайн-трансляцию
матча. Начало — 16:30 мск.
Не упусти возможность взять игроков ЦСКА себе в команду и выиграть ценные призы!
Источник:
Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере"
Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА
ФК Зенит
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
3 марта 2017, пятница
17:20
Жулиано получил вызов в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
17:19
Билеты на домашний матч «Ростова» с «МЮ» в ЛЕ стоят от 2 тыс. до 16 тыс. рублей
17:07
Все голы 25-го тура чемпионата Испании
17:06
Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
17:04
Селюк: жаль, Гафар не забьёт «Спартаку»
16:57
«Донбасс Арена» в ближайшее время примет футбольный матч
16:55
Конте заявил, что у него не было предложения от «Интера»
16:50
Хендерсон и Старридж против «Арсенала» не сыграют, Ловрен может выйти на поле
16:38
Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» перенесён в Химки
16:35
Сезон в чемпионате Китая стартовал матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин»
16:32
ЦСКА представил проморолик к матчу 18-го тура РФПЛ с «Зенитом»
16:24
Клопп: я не клоун, я не всегда смеюсь как сумасшедший
16:10
«Чемпионат» открыл подраздел о китайском футболе
16:03
Побегалов: «Шинник» постарается побороться за стыки
15:55
А. Кержаков и Кокорин полетели с «Зенитом» на матч 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
15:46
«Штутгарт» подтвердил, что расторг контракт с Гросскройцем
15:45
Мосгосстройнадзор: недочёты в реконструкции «Лужников» не являются критическими
15:38
Мотта может продлить контракт с «ПСЖ»
15:24
Гендиректор «Амкара»: вместо Евсеева никто назначен не будет
15:18
Защитник «Нанси» Сету арестован за насилие в семье
15:18
Созин: ЦСКА тихо и спокойно готовится к матчу, «Зенит» живёт в другом измерении
15:05
Роналду может пропустить выездной матч с «Эйбаром»
15:01
Конте: хочу остаться в «Челси» надолго и построить что-то важное
14:46
В АПЛ назвали претендентов на звание лучшего тренера и игрока февраля
14:34
О. Иванов: переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали
14:30
Возвращение РФПЛ с призовым фондом 100 000 рублей!
14:26
«Томь» погасила долги по налогам и начала выплаты задолженности по зарплате
14:06
Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» будет судить С. Иванов
14:04
Суарес: не поехал в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда
13:58
Игнатьев: в РФПЛ на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
13:58
ЦСКА и «Зенит» поделили очки в центральном матче молодёжного первенства
13:57
Сборная России проведет сбор в Австрии
13:47
Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм», если Почеттино перейдёт в «Барселону»
13:36
Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Раймоне Копа
13:35
Наставник сборной Северной Ирландии О’Нил может возглавить «Лестер»
13:21
«Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия
13:19
«Зенит» представил трейлер к матчу 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
13:19
«Шапекоэнсе» расстался с игроком, не летевшим с командой в день авиакатастрофы
13:06
Классон: для меня российский чемпионат пока terra incognita
13:04
Хавбек «Астон Виллы» Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра
12:59
«Штутгарт» решил расторгнуть контракт с Гросскройцем после драки в ночном клубе
12:46
Канделаки: Карпина приглашали в сборную Беларуси, но у него контракт с «Матч ТВ»
12:45
Ф. Торрес выписан из больницы после полученной травмы головы
12:45
Капелло: Сампаоли был бы идеальным тренером для «Барселоны»
12:38
Финал Кубка России — 2016/17 пройдёт 2 мая в Сочи
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
Победой ЦСКА
Победой "Зенита"
Ничьей
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+