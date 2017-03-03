Сезон в чемпионате Китая стартовал матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин»

Сегодня, 3 марта, в чемпионате Китая матчем между «Гуйчжоу Чжичэн» и «Ляонин Хувин» стартовал новый сезон. Встреча завершилась ничьей 1:1, причём оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.
В составе хозяев поля с пенальти отличился сербский нападающий Никица Елавич, а у гостей голом отметился замбийский форвард Джеймс Чаманга.
Завтра первый тур продолжится ещё тремя матчами: «Гуанчжоу Фули» – «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» – «Чанчунь Ятай» и «Шаньдун Лунэн» –«Тяньцзинь Тэда».
«Чемпионат» открыл подраздел о китайском футболе.