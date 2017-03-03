«Донбасс Арена» в ближайшее время примет футбольный матч

В ближайшее время на «Донбасс Арене», которая является домашней для донецкого «Шахтёра», состоится первый за время войны футбольный матч. Об этом журналистам заявил глава ДНР Александр Захарченко.
«Сегодня же дам задание, чтобы в ближайшее время на «Донбасс Арене» состоялся первый матч», — цитирует Захарченко dan-news.info.
Ранее появилась информация о том, что на «Донбасс Арене» — крупнейшем стадионе Донбасса, который с начала военных действий не использовался по назначению, — в ночь на 1 марта была включена иллюминация. Накануне же сообщалось, что вооруженные люди заблокировали базу «Шахтёра» и «Донбасс Арену».