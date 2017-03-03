Билеты на домашний матч «Ростова» с «МЮ» в ЛЕ стоят от 2 тыс. до 16 тыс. рублей

Стартовала продажа билетов на домашний матч «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится на стадионе «Олимп-2».
Стоимость билетов на эту игру составляет от 2 тыс. до 16 тыс. рублей. Продажа билетов будет проходить в два этапа. На первом этапе 4 и 5 марта купить билеты смогут только владельцы сезонных абонементов, а на втором — с 6 марта — будет осуществляться продажа общей квоты для всех желающих.
«Ростов» проведёт домашний матч с «МЮ» 9 марта. Ответная игра пройдёт в Англии 16 марта.