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Билеты на домашний матч «Ростова» с «МЮ» в ЛЕ стоят от 2 тыс. до 16 тыс. рублей

3 марта 2017, пятница. 17:19. Футбол
Стартовала продажа билетов на домашний матч «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится на стадионе «Олимп-2».

Стоимость билетов на эту игру составляет от 2 тыс. до 16 тыс. рублей. Продажа билетов будет проходить в два этапа. На первом этапе 4 и 5 марта купить билеты смогут только владельцы сезонных абонементов, а на втором — с 6 марта — будет осуществляться продажа общей квоты для всех желающих.

«Ростов» проведёт домашний матч с «МЮ» 9 марта. Ответная игра пройдёт в Англии 16 марта.
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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