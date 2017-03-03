Пуйоль: буду следить за сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль после визита в Санкт-Петербург вспомнил о победных противостояниях против сборной России на групповом этапе (4:1) и в полуфинале (3:0) Евро-2008, а также поделился мнением о нынешнем состоянии команды-хозяйки Кубка конфедераций–2017 и чемпионата мира в 2018 году.
«У меня остались прекрасные воспоминания о Евро-2008, на котором сборная Испании играла с Россией, потому что он положил начало самому успешному периоду в истории нашей сборной. Российская команда мне тоже запомнилась. Мне казалось, что на том турнире именно эти две команды – Россия и Испания – старались играть в великолепный футбол. У России тогда были классные игроки, а потому было особенно приятно победить её и в группе, и в полуфинале. Возможно, это были наши лучшие матчи на турнире.
Футбол всегда цикличен. И российская команда начинает новый цикл – с новыми, молодыми игроками, с новым тренером. К тому же у неё совершенно особенное положение – как хозяйки Кубка конфедераций и чемпионата мира. Это даёт им особенную мотивацию и поддержку болельщиков. Так что у этой команды сейчас интересное время. Буду следить за сборной России, давайте посмотрим, как он выступит», — цитирует Пуйоля пресс-служба ФИФА.