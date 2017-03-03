Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью: в «МЮ» поняли, что я не чудовище, как обо мне пишут СМИ

3 марта 2017, пятница. 18:41. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с командой и руководством, а также выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович, контракт которого истекает летом, останется в клубе на следующий сезон.

«Думаю, в «Манчестер Юнайтед» поняли, что я не чудовище, как обо мне пишут СМИ. Я не такой уж плохой и высокомерный парень. Как минимум, когда я прихожу на тренировку, с неё никто не убегает. Игроки довольны работой со мной. Мои отношения с футболистами и руководством не просто профессиональные, а доверительные, не ограничивающиеся только контрактом. Чувствую, что все довольны. У меня контракт не на семь-восемь месяцев, а на три года, поэтому хочется развить и улучшить клуб.

Что касается того, останется ли Ибрагимович после этого сезона, то, думаю, да. Изначально подписывали с ним соглашение на один год, но у нас есть опция продления контракта. После такого замечательного сезона, думаю, он останется», — цитирует Моуринью The Guardian.
Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
3 марта 2017, пятница
19:01 Данияльнц: у Полоза травма, Джанаев может вернуться в строй к 9 марта
18:56 ЦСКА объявил о запуске программы «По коням!» на клубном канале
18:47 Вальверде: уход Энрике из «Барсы» меня не касается, я сосредоточен на «Атлетике»
18:41 Моуринью: в «МЮ» поняли, что я не чудовище, как обо мне пишут СМИ
18:37 Пейчинович: главная задача «Локомотива» – первая четвёрка РФПЛ
18:28 Симонян: не знаю, будет ли назначен спортдиректор РФС, но пока на посту Лексаков
18:15 «Томь» определилась со стартовым составом на игру с «Ростовом»
18:09 Пуйоль: буду следить за сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018
18:03 «Ростов» объявил стартовый состав на матч с «Томью»
17:59 Женская сборная Швеции вместо фамилий нанесёт на футболки мотивирующие цитаты
17:38 Ребко: игроки «Луча-Энергии» получили зарплату за октябрь, ждём остальные деньги
17:30 «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» в молодёжном первенстве
17:29 Полузащитник «Депортиво»: Торрес сказал мне не переживать по поводу столкновения
17:20 Жулиано получил вызов в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
17:19 Билеты на домашний матч «Ростова» с «МЮ» в ЛЕ стоят от 2 тыс. до 16 тыс. рублей
17:07 Все голы 25-го тура чемпионата Испании
17:06 Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
17:04 Селюк: жаль, Гафар не забьёт «Спартаку»
16:57 «Донбасс Арена» в ближайшее время примет футбольный матч
16:55 Конте заявил, что у него не было предложения от «Интера»
16:50 Хендерсон и Старридж против «Арсенала» не сыграют, Ловрен может выйти на поле
16:38 Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» перенесён в Химки
16:35 Сезон в чемпионате Китая стартовал матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин»
16:32 ЦСКА представил проморолик к матчу 18-го тура РФПЛ с «Зенитом»
16:24 Клопп: я не клоун, я не всегда смеюсь как сумасшедший
16:10 «Чемпионат» открыл подраздел о китайском футболе
16:03 Побегалов: «Шинник» постарается побороться за стыки
15:55 А. Кержаков и Кокорин полетели с «Зенитом» на матч 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
15:46 «Штутгарт» подтвердил, что расторг контракт с Гросскройцем
15:45 Мосгосстройнадзор: недочёты в реконструкции «Лужников» не являются критическими
15:38 Мотта может продлить контракт с «ПСЖ»
15:24 Гендиректор «Амкара»: вместо Евсеева никто назначен не будет
15:18 Защитник «Нанси» Сету арестован за насилие в семье
15:18 Созин: ЦСКА тихо и спокойно готовится к матчу, «Зенит» живёт в другом измерении
15:05 Роналду может пропустить выездной матч с «Эйбаром»
15:01 Конте: хочу остаться в «Челси» надолго и построить что-то важное
14:46 В АПЛ назвали претендентов на звание лучшего тренера и игрока февраля
14:34 О. Иванов: переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали
14:30 Возвращение РФПЛ с призовым фондом 100 000 рублей!
14:26 «Томь» погасила долги по налогам и начала выплаты задолженности по зарплате
14:06 Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» будет судить С. Иванов
14:04 Суарес: не поехал в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда
13:58 Игнатьев: в РФПЛ на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
13:58 ЦСКА и «Зенит» поделили очки в центральном матче молодёжного первенства
13:57 Сборная России проведет сбор в Австрии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+