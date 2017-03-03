Моуринью: в «МЮ» поняли, что я не чудовище, как обо мне пишут СМИ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с командой и руководством, а также выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович, контракт которого истекает летом, останется в клубе на следующий сезон.
«Думаю, в «Манчестер Юнайтед» поняли, что я не чудовище, как обо мне пишут СМИ. Я не такой уж плохой и высокомерный парень. Как минимум, когда я прихожу на тренировку, с неё никто не убегает. Игроки довольны работой со мной. Мои отношения с футболистами и руководством не просто профессиональные, а доверительные, не ограничивающиеся только контрактом. Чувствую, что все довольны. У меня контракт не на семь-восемь месяцев, а на три года, поэтому хочется развить и улучшить клуб.
Что касается того, останется ли Ибрагимович после этого сезона, то, думаю, да. Изначально подписывали с ним соглашение на один год, но у нас есть опция продления контракта. После такого замечательного сезона, думаю, он останется», — цитирует Моуринью The Guardian.