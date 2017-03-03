Вальверде: уход Энрике из «Барсы» меня не касается, я сосредоточен на «Атлетике»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Барселону» после ухода Луиса Энрике, который ранее объявил, что покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.
«Ничего не могу поделать с тем, что тренер уходит из команды. Меня это не касается. Я сосредоточен на работе со своей командой.
Я понимаю, что будут появляться слухи о том, кто может возглавить «Барселону». Иногда пишут, что кто-то возглавит ту или иную команду, а кто-то покинет. Понимаю, что это часть игры, но на меня это не влияет», — цитирует Вальверде AS.
Контракт Вальверде с «Атлетиком» рассчитан до конца этого сезона. В бытность игроком он выступал за «Барселону» с 1988 по 1990 год.