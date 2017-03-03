ЦСКА объявил о запуске программы «По коням!» на клубном канале

ЦСКА перед матчем 18-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится 4 марта (начало встречи – 16:30 по мск), покажет на своём клубном канале новую программу «По коням!», сообщает пресс-служба московской команды.
Передача выйдет в прямой эфир в 15:40 по московскому времени из студии с видом на поле «Арены ЦСКА». Ведущими программы станут Катерина Кирильчева и бывший игрок команды, который теперь является тренером «армейской» школы, Олег Корнаухов. Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны. В программе также будут сюжеты клубной медиагруппы, прямые включения и интерактив с болельщиками.
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