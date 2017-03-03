Энрике: возможно, теперь моя жена смирится с британской погодой

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который на этой неделе объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона, сообщил, что, возможно, его жена не будет против переезда в Англию.
«Не знаю, что произойдёт в будущем, но моя жена точно не будет чувствовать себя комфортно со мной дома в течение двух-трёх лет. Возможно, теперь она смирится с британской погодой, если такой вариант появится», — приводит слова Энрике Goal.
В 2014 году испанский специалист сообщил, что хотел бы поработать в английском клубе, однако его жена «никогда не бы смогла вынести британскую погоду».