Защитнику «Дженоа» Иццо грозит дисквалификация на 6 лет за договорные матчи

Федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба Серии В «Авеллино» в договорных матчах. В мае прошлого года под подозрение попали два матча этой команды в сезоне-2013/14: «Модена» – «Авеллино» (1:0) и «Авеллино» – «Реджина» (3:0), пишет Football Italia.
Прокурор итальянской федерации считает, что экс-защитник «Авеллино» Армандо Иццо, ныне выступающий за «Дженоа», был замешан в организации нужных исходов. Обвинение просит отстранить 25-летнего игрока от футбола на 6 лет и оштрафовать его на € 20 тыс., а с «Авеллино» снять 7 очков. Президент клуба Вальтер Такконе может быть отстранён от футбола на 9 месяцев и получить штраф в размере € 45 тыс. Длительные дисквалификации грозят также нескольким другим экс-игрокам «Авеллино».