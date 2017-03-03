Энрике: после объявления о решении покинуть «Барселону» мне стало немного легче

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, что чувствует после того, как объявил о своём уходе из каталонского клуба по окончании сезона. О своём решении наставник объявил 1 марта после победного матча 25-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (6:1).
«Как чувствую себя после того, как объявил об уходе из клуба? Я остался прежним, но сейчас мне немного легче. Не хочу говорить о будущем тренере команды. Буду просто наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде, пытаясь дать лучшее своим игрокам», — приводит слова Энрике Marca.