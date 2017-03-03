Мхитарян не поможет «МЮ» в первом матче с «Ростовом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна, который получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0).
По словам Моуринью, которого цитирует официальный сайт «МЮ», армянский футболист не поможет манкунианцам в матче 27-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4 марта) и не поедет в Россию на первую игру с «Ростовом» (9 марта) в 1/8 финала Лиги Европы. Ожидается, что Мхитарян успеет восстановиться к матчу с «Челси» (13 марта) в четвертьфинале Кубка Англии.