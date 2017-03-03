Данильянц: были опасения, что в матче с «Томью» игроки поберегут себя перед «МЮ»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от победы над «Томью» (6:0) в матче 18-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что было трудно готовить команду к этой встрече в преддверии первой игры 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Слова мотивации после перерыва? Для игроков и тренеров после 45 минут ещё ничего не решено. Играли до конца. В первом тайме понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к сопернику и непростому полю. Второй тайм получился лучше.
Безусловно, опасения, что перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы ребята где-то будут беречь себя, были. В городе отовсюду возникало много приятных слов относительно этого матча, поэтому в этих условиях было непросто готовиться к матчу с «Томью». Однако ребята молодцы, что сегодня решили задачу.
Бухаров и Азмун, забившие по два гола, застолбили себе место в составе на матч с «МЮ»? Нет, у Курбана Бердыева такого не бывает. Если завтра на тренировке у кого-то из игроков не будут гореть глаза, значит он сразу сядет на скамейку. Забитые голы у нас не являются решающим фактором при определении состава. Каждый раз ребятам нужно доказывать, что они заслуживают быть игроками основного состава», — сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».