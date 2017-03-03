Петраков: «Томи» не хватило сил и опыта в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:6).
«Сегодня нам не хватило ни сил, ни опыта. Перед матчем у нас мальчик выбыл из-за проблем со спиной, из-за чего поставили центральным защитником игрока из дубля. Тяжело что-то говорить. Большая разница между матчами на сборах и в чемпионате. Наверное, сейчас ребята почувствуют уровень РФПЛ, что-то отметят для себя. Играть с «Ростовом», допуская такие ошибки… Это отразилось на результате на табло», — сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».